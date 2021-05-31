В УЕФА отреагировали на обращение Суперлиги в суд

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прокомментировали новости о том, что Суперлига подала в суд на УЕФА и Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за возможного нарушения правил конкуренции.

«Мы принимаем к сведению объявление Европейского суда о передаче мадридским судом дела так называемой европейской Суперлиги. УЕФА будет твердо защищать свою позицию», — сообщила пресс-служба организации в Twitter.

В ночь на 19 апреля о создании Суперлиги объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус», однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» остались в Суперлиге. 25 мая УЕФА объявил о заведении дисциплинарных дел на эти клубы. По информации СМИ, оставшиеся в турнире команды могут быть отстранены от розыгрыша Лиги чемпионов.

Ранее Суд Европейского союза зарегистрировал жалобу Суперлиги на УЕФА и ФИФА.