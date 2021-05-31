Двое подростков получили травмы на чемпионате России по прыжкам в воду, который проходит в Казани, сообщает ТАСС.

Как заявили в пресс-службе Минздрава Татарстана, 14 летний спортсмен был доставлен в Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) с ушибами грудной клетки и живота.

«Сейчас ребенок в сознании, угрозы жизни нет. Врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь», — заявили в ведомстве.

У второго прыгуна 17 лет закрытый перелом пальца левой кисти. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Чемпионат России по прыжкам в воду завершится в столице Татарстана 2 июня. В соревнованиях принимают участие 150 спортсменов из 14 регионов страны.

Ранее сообщалось, что действующая чемпионка мира и Европы в прыжках в высоту Мария Ласицкене получила травму бедра, из-за которой пропустит ближайшие старты.

В летнем сезоне Ласицкене участвовала в двух стартах. 21 мая на турнире в немецком Дессау заняла седьмое место с результатом 1,80 метра, после этого на этапе Бриллиантовой лиги в английском Гейтсхеде она стала четвертой с результатом 1,88 м.