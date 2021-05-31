Матч Польша — Россия обслужит итальянская бригада арбитров

Стало известно, какие судьи будут работать на контрольном поединке сборной России по футболу против команды Польши, сообщает пресс-служба российской команды

31 мая сбор национальной команды в Австрии закончится, после него сборная России проведет два товарищеских матча против команд Польши (1 июня) и Болгарии (5 июня).

Матч России с Польшей обслужит итальянская бригада арбитров. Главный арбитр — Марко Гуида, ассистенты — Маттео Пассери и Алессандро Костанцо, резервный судья — Микаэль Фаббри. Видеоассистенты — Пьеро Джакомелли и Джакомо Паганеззи.

Евро-2020 планируется провести с 11 июня по 11 июля 2021 года. На групповом этапе сборная России встретится с командами Бельгии (12 июня), Финляндии (16 июня) и Дании (21 июня). Два первых матча в группе россияне сыграют в Санкт-Петербурге, а с датчанами сразятся в Копенгагене.

Турнир должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года в 12 городах континента, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен на следующее лето. Матчи первенства должны были принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Бильбао и Амстердам, но Дублин не смог предоставить гарантии проведения матчей со зрителями и его игры перенесены в Санкт-Петербург. Таким образом, российских город примет сразу семь игр Евро-2020. Те игры, которые должны были пройти в испанском Бильбао, перенесены в Севилью.

Ранее сообщалось, что сборная России продолжает готовиться к предстоящему чемпионату Европы. 30 мая российская команда провела очередную тренировку на сборе в Австрии.