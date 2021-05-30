Наставник «Челси» Тухель рассказал о разговоре с Абрамовмчем

Наставник лондонского «Челси» Томас Тухель рассказал о разговоре с владельцем клуба Романом Абрамовичем после финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», передает сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«Мы поговорили с владельцем на поле. Для первой встречи не придумать момента лучше. Или хуже — потому что лучше уже не будет! Мы еще побеседуем, и я заверю его, что жажда побед не ушла», — сказал Тухель.

«Челси» победил со счетом 1:0.

Единственный гол был забит на 42-й минуте: Кай Хаверц принял передачу из глубины от Мэйсона Маунта, прорвался к линии штрафной, обыграл вратаря «горожан» Эдерсона и закатил мяч в пустые ворота.

Отметим, что по ходу первой половины игры «синие» провели вынужденную замену: из-за травмы покинуть поле пришлось бразильскому защитнику Тиаго Силве. Вместо него на поле стадиона «Драгау» вышел датчанин Андерс Кристенсен.

Ранее «Челси» выложил видео из раздевалки после победы в ЛЧ.