Стала известна зарплата Мухина в ЦСКА

Полузащитник сборной России Максим Мухин перешел из стана московского «Локомотива» в ЦСКА.

По информации «РБ Спорт», 19-летний хавбек будет зарабатывать в стане армейцев порядка €600 тыс. за сезон + бонусы.

Напомним, что в «Локомотиве» футболист получал в месяц 150 тысяч рублей.

Мухин выступал за главную команду «железнодорожников» с сезона-2020/2021. Он является воспитанником «Крыльев Советов». Игрок провел в прошедшем сезоне за «железнодорожников» 15 матчей и не отметился в них результативными действиями.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Марко Николича заняли третье место в турнирной таблице и завоевали право участвовать в групповом этапе Лиги Европы благодаря победе в Кубке России.

ЦСКА занял шестое место и впервые за 20 лет не попал в еврокубки.

Ранее сообщалось, что агент форварда московского «Локомотива» Эдера Луи Эванс рассказал о будущем своего клиента.