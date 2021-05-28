Балахнин считает необходимым для «Ювентуса» усиление на трансферном рынке

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин высказался о трансферной политике туринского «Ювентуса».



По его мнению, для борьбы за высокие места «бьянконери» в новом сезоне должны усилиться.

«Безусловно, «Ювентус» — это сама по себе команда, которая нас приучила к тому, что она борется за Лигу чемпионов, она там не последняя команда. Состав это позволяет, но, конечно, нужно усиление. Какие-то изменения точно могут быть игровые. Покажет это уже в процессе, пойдет это на пользу «Ювентусу» или нет, то, что нужны не только новые тренерские идеи, но и футболисты, это очевидно», — сказал Балахнин «Газете.Ru».

По итогам розыгрыша чемпионата страны туринская команда заняла четвертое место и впервые за девять лет не смогла завоевать золото первенства страны. В Лиге чемпионов «старая сеньора» вылетела в 1/8 финала, уступив по сумме двух встреч португальскому «Порту».

Ранее сообщалось, что «Ювентус» на своем официальном сайте объявил о назначении Максимилиана Аллегри на пост главного тренера клуба.