Дороги и тротуары Москвы очищают от снега

Дороги и тротуары в Москве очищают от снега в связи с продолжающимся снегопадом. Об этом сообщили в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.

«Ночью и ранним утром провели сплошное механизированное прометание проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой. Цикл повторяем по мере выпадения осадков. Под особым контролем — пешеходные зоны, тротуары, подходы к остановкам, станциям метрополитена и МЦК, соцобъектам», — говорится в сообщении.

Согласно прогнозам синоптиков, сильный снегопад в столичном регионе продлится до 29 января включительно. Наибольший объем снега выпадет 27 и 28 января.

В комплексе обратились к горожанам с просьбой быть внимательными и аккуратными на дорогах, а также по возможности перенести поездки на личном транспорте.

До этого в Гидрометцентре России предупредили, что сильный снегопад, который начался в столичном регионе вечером 26 января, может продлиться до двух с половиной суток. Синоптики прогнозируют продолжительный и местами очень интенсивный снег, гололедицу и снежные заносы с ночи 27 января до полудня 29 января. В связи с этим в Москве был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

