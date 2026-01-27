В Шереметьево сняли ограничения на полеты

В международном аэропорту Шереметьево сняты введенные ранее из-за непогоды ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом сообщает пресс-служба авиагавани в официальном Telegram-канале.
«Аэропорт работает в полном объеме на прилет и вылет воздушных судов без ограничений по скорректированному суточному плану полетов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что из-за сложных метеоусловий длительность наземного обслуживания самолетов на аэродроме и пассажиров в терминалах аэропорта может быть увеличена. Однако скопления пассажиров в терминалах нет, подчеркнули в пресс-службе Шереметьево.
Столичную авиагавань сегодня утром временно закрывали для приема воздушных судов из-за неблагоприятных погодных условий. Ограничение действовало с 9:00 до 12:00 по московскому времени.
В ночь на 27 ноября в Москве, по предварительным данным, выпала почти пятая часть от месячной нормы осадков.
Ранее прокуратура начала проверку после задержки рейсов в Шереметьево.