Блогер добыл почти 200 грамм золота из использованных SIM-карт

SCMP: китаец заявил, что ему удалось добыть почти 200 грамм золота из SIM-карт
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогер из китайской провинции Гуандун заявил, что сумел извлечь 191,73 грамма золота из электронных отходов, включая SIM-чипы и другие компоненты связи, пишет Oddity Central.

Мужчина рассказал, что это многоэтапный процесс, включающий растворение компонентов в кислотах и последующее электролитическое восстановление металла. Сам называет это «SIM-алхимией» и продемонстрировал слиток золота, который, по его утверждению, был получен таким способом.

Однако специалисты по переработке электронных отходов отнеслись к заявлениям скептически. Эксперты пояснили, что содержание золота в одной SIM-карте крайне невелико — около 0,47 миллиграмма. Таким образом, для получения почти 192 граммов золота потребовалось бы порядка 400 тысяч SIM-карт, что делает подобный процесс экономически сомнительным для частных лиц.

После волны критики блогер выступил с разъяснением. Он заявил, что в видео речь шла не об обычных выброшенных SIM-картах, а о специализированных позолоченных чипах и промышленных электронных отходах из сферы коммуникационного оборудования.

«Это не история о том, как кто-то добывает золото из бытового мусора. Это легитимный процесс очистки определенных электронных отходов, который используется в индустрии переработки драгоценных металлов», — отметил он.

Эксперты подчеркнули, что переработка электронных отходов с извлечением драгоценных металлов требует строгого соблюдения техники безопасности и, как правило, осуществляется только на промышленных предприятиях.

Ранее мужчина спрятал почти 20 кг золота в вентиляции и был арестован.
 
