Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Общество

Москалькова поддержала принятие закона о геномной регистрации военных

Москалькова заявила о важности принятия закона о геномной регистрации военных
Сергей Бобылев/РИА Новости

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает принятие закона о геномной регистрации военнослужащих. Ее слова передает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы сегодня появился закон, обязывающий сдать геном ДНК до заключения контракта или в ходе заключения контракта с министерством обороны с тем, чтобы, если были получены тяжелые ранения или без вести пропал человек, можно было с помощью ДНК установить [личность]», — сказала омбудсмен, отметив, что законопроект внесен в Госдуму.

19 января председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении обязательной геномной регистрации для военнослужащих.

Документом устанавливается срок хранения геномных данных – до достижения 100 лет или до момента установления личности, если боец не вернулся с фронта. При увольнении со службы военнослужащий имеет право потребовать уничтожить данные.

Ранее Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осужденных.
 
Теперь вы знаете
Двойная ставка. Стоит ли нести сбережения в кредитный кооператив
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!