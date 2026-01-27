Москалькова поддержала принятие закона о геномной регистрации военных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поддерживает принятие закона о геномной регистрации военнослужащих. Ее слова передает РИА Новости.

«Очень важно, чтобы сегодня появился закон, обязывающий сдать геном ДНК до заключения контракта или в ходе заключения контракта с министерством обороны с тем, чтобы, если были получены тяжелые ранения или без вести пропал человек, можно было с помощью ДНК установить [личность]», — сказала омбудсмен, отметив, что законопроект внесен в Госдуму.

19 января председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев сообщил, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект закона о введении обязательной геномной регистрации для военнослужащих.

Документом устанавливается срок хранения геномных данных – до достижения 100 лет или до момента установления личности, если боец не вернулся с фронта. При увольнении со службы военнослужащий имеет право потребовать уничтожить данные.

Ранее Совфед одобрил закон об обязательной регистрации ДНК всех подозреваемых и осужденных.