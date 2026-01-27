Размер шрифта
Двойник k-pop-звезды развел пенсионерку, пообещав свидание в России

Мошенники обманули российскую пенсионерку от имени k-pop-артиста
Shutterstock

Двойник k-pop-звезды развел пенсионерку из Дальнереченска более чем на 600 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

По данным канала, с 63-летней поклонницей корейской поп-музыки связался человек, представившийся артистом одной из популярных групп. Он предложил женщине открыть благотворительный фонд и сообщил, что отправил посылку с деньгами. Позже с женщиной на связь вышли «таможенники», которые попросили оплатить налог за перевод средств. В итоге россиянка перевела 325 тысяч рублей.

После этого мошенники заявили пенсионерке, что артист якобы собрался прилететь в Россию. На билеты, встречи и досуг с кумиром пенсионерка отправила дополнительные 317 тысяч рублей. Чтобы убедить женщину отдать средства, мошенники устраивали ей видеозвонки с двойником. После второго перевода с ней перестали выходить на связь.

До этого Ян Цапник рассказал о «сумасшедших» товарах с его лицом.

Ранее актер Сергей Романович потерял 20 млн рублей из-за мошенников.
 
