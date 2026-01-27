Размер шрифта
Спасатели рассказали о ходе поисков провалившихся под лед детей в Брянске

ЛизаАлерт: более 54 тыс. кв. м. обследовали при поиске детей в Брянске
СУ СК РФ по Брянской области

В ходе поисков детей в Брянске специалисты обследовали с помощью эхолотов более 54 тысяч квадратных метров. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу отряда «ЛизаАлерт» региона.

«С помощью подводных камер пройдено более 38 тыс. кв. м. реки Десна, с применением подводного аппарата (ТНПА) — более 19 тыс. кв. м.», — сказали агентству.

До этого в администрации города сообщили, что к масштабной операции подключились дополнительные силы. К месту ЧП прибыли специалисты по водолазным работам из Санкт-Петербурга, доставившие подводный беспилотный аппарат.

Инцидент произошел 20 января в микрорайоне Московский, где дети катались на тюбинге и провалились под лед. На месте нашли мобильный телефон одного из мальчиков. Возбуждено уголовное дело.

До этого в Красноярске школьница провалилась под лед, пытаясь сделать селфи. Девочке удалось самой выбраться на сушу.

Ранее в Дагестане дети спасли провалившегося под лед сверстника.
 
