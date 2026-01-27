Между Шаляпиным и Кушанашвили вспыхнул скандал из-за влиятельного покровителя

Прохор Шаляпин резко ответил журналисту Отару Кушанашвили, который заявил, что своим успехом певец обязан поддержке тайного влиятельного покровителя. В беседе с Общественной Службой Новостей артист призвал его не распространять неправду, подчеркнув, что не будет опровергать слова завистливого человека.

Говоря о покровителе Шаляпина, журналист отмечал, что, по его мнению, певец обладает хорошими внешними данными, но для столь стремительного взлета, который с ним произошел, этого не хватает. Волну популярности певца он объяснил исключительно влиянием покровителя, Шаляпин же в ответ заявил, что это лишь его предположение, а не истина.

«Отар может говорить и предполагать все что угодно. Тем более это его профессия, — ответил певец. — Но могу одно точно сказать: не стоит завидовать более успешным коллегам, у каждого в шоу-бизнесе свой путь, свои сложности и свои, если уж на то пошло, покровители. Не нужно распространять недостоверную информацию».

Шаляпин не стал ни подтверждать, ни опровергать слова журналиста, напомнив, что свой творческий путь он начал еще с «Фабрики звезд», а своим местом в шоу-бизнесе обязан лишь собственным труду и упорству.

Напомним, на днях Кушанашвили заявил, что хочет уйти из профессии в 2030 году. Он пошутил, что «наворует» денег и уйдет на покой, так как не хочет, чтобы люди видели, как он стареет.

