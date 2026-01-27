Появилось видео допроса подозреваемых в подготовке теракта в Свердловской области

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры с тремя задержанными россиянами, которые готовили теракт на железной дороге в Свердловской области. Видео публикует РИА Новости.

На видео сестра призналась, что в сентябре 2025 года начала сотрудничать с военнослужащими ВСУ.

Она рассказала, что в сентябре прошлого года пошла на контакт с представителями Вооруженных сил Украины, представившись как Элизабет. Позже, когда с ней связались еще два представителя Украины, россиянка рассказала об этом двоим братьям.

«Через несколько дней я рассказала об этом своим братьям, я спросила, готовы ли они принять участие в выполнении задания Сергея. Они дали согласие. В ходе одного из сеансов связей мы сообщили Сергею, что мы согласились принять участие в конфиденциальном сотрудничестве с представителем ВСУ. На что он ответил, что на следующий сеанс связи я должна уже быть непосредственно с Алексеем и Артемом, и дал мне задание», — сказала она.

На видео один из братьев также подтвердил сказанное сестрой.

Украинский куратор по имени Сергей поручил ей сфотографировать релейные шкафы по отправленным координатам, один из которых было необходимо поджечь. Как уточнил один из братьев, шкафы располагались на железной дороге в Екатеринбурге.

Задержанные заключены под стражу. Уточняется, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело «Приготовление к террористическому акту», максимальное наказание по которой до 20 лет лишения свободы.

Ранее ФСБ заявила о предотвращении теракта на железнодорожном мосту в Прикамье по заданию украинских спецслужб.