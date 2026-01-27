Ученых удивила причина вымирания животных в Австралии

Многомиллионная изоляция Австралии сформировала уникальную фауну млекопитающих — от утконосов до коал и вомбатов. Однако именно этот континент сегодня считается мировым лидером по числу вымерших млекопитающих. За 238 лет после начала европейской колонизации здесь исчезло около 40 видов, а еще почти 80 находятся под угрозой. Новое исследование ученых показывает: главной причиной этих потерь по-прежнему остаются завезенные человеком хищники — одичавшие кошки и лисы. Об этом сообщает портал The Conversation.

На протяжении десятилетий экологи накапливали данные, указывающие на разрушительное воздействие этих видов. Австралийские млекопитающие эволюционировали рядом с местными хищниками — динго и клинохвостыми орлами, — однако кошки и лисы оказались принципиально иными охотниками. Они отличаются высокой приспособляемостью и эффективностью и специализируются именно на мелких и средних по размеру животных — тех, к которым относится большинство вымерших видов.

В последние годы эта точка зрения начала подвергаться сомнению. Ряд исследователей заявил, что доказательств вины кошек и лис недостаточно и что некоторые виды могли исчезнуть еще до их появления. Авторы нового анализа пересмотрели исторические данные и пришли к противоположному выводу: последние зафиксированные наблюдения ныне вымерших млекопитающих на материке всегда датируются временем после появления кошек. С лисами картина менее однозначна, но ученые объясняют это тем, что кошки распространились раньше и могли нанести решающий удар первыми.

Дополнительным аргументом стали островные популяции. Многие виды полностью исчезли на материке, но выжили на островах, куда кошки и лисы так и не добрались. Там же, где у животных не было «убежища», вымирание оказалось окончательным. Этот контраст, по мнению исследователей, трудно объяснить иначе как влиянием инвазивных хищников.

Авторы также указывают, что эффективность контроля кошек и лис часто недооценивают. Не все программы по сокращению их численности дают стабильный результат, но в так называемых «безопасных зонах» — на изолированных островах и за ограждениями — восстановление популяций местных млекопитающих почти всегда оказывается успешным. Там же, где хищники остаются, редкие виды продолжают сокращаться.

Ученые признают: проблема этически сложна, поскольку борьба с кошками и лисами предполагает их уничтожение. Однако, по их словам, отказ от таких мер приведет лишь к новым волнам вымираний. В стране, где сосредоточено около 8% мировой биологической разнообразия, цена бездействия может оказаться слишком высокой.

