В «Ахмате» извинились перед арбитром, на которого напали игроки молодежки

Представители грозненского «Ахмата» принесли извинения арбитру Максиму Чембулатову, на которого напал футболист молодежного клуба Лечи Садулаев во время матча 28-го тура молодежного первенства России против московского «Локомотива», сообщает Telegram-канал Baza.

В концовке встречи Садулаев толкнул судью после того, как рефери показал ему вторую желтую карточку. Из-за этого в центральном круге началась драка между футболистами обеих команд.

По информации источника, перед арбитром извинились старший тренер молодежной команды и один из наставников основного состава. Они заявили, что произошедшее «не красит никого, и они не поддерживают подобный стиль общения в команде».

Ранее «Ахмат» сообщил, что Садулаев, Абдул-Малик Джакуев и Турпал-Али Ибишев отстранены от тренировок после потасовки. В команде отметили, что футболисты также не будут вызваны на начинающиеся в июне подготовительные сборы первой команды. Как заявили в пресс-службе, клуб из столицы Чеченской Республики не приемлет неподобающего поведения на футбольном поле.