СМИ: Nike расторг контракт с Неймаром из-за обвинений в сексуальных домогательствах

Причиной досрочного расторжения контракта между компанией Nike с нападающим французского футбольного клуба ПСЖ и сборной Бразилии Неймаром стало выдвинутое в адрес футболиста обвинение в сексуальных домогательствах к одной из сотрудниц бренда спортивной одежды. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, сотрудница корпорации еще в 2016 году сообщила коллегам о якобы имевшей место со стороны Неймара попытке принуждения ее к интимным отношениям. Компания начала расследование произошедшего по итогам которого решила прекратить сотрудничество с футболистом.

Сторона Неймара отрицает данные обвинения.

В 2019 году Неймара обвинила в изнасиловании модель Нажила Триндади, но суд в итоге отклонил обвинение за недостаточностью улик. В 2020 бразильца обвинили в организации сети VIP-проституции, но и это обвинение не было доказано.

Nike спонсировал бразильца с 13 лет, в 2011-м они подписали 11-летний контракт на $105 млн, который был досрочно расторгнут летом 2020 года. Тогда стороны не разглашали информацию о том, кто стал инициатором прекращения контракта.

Ранее сообщалось, что Неймара обвинили в организации сети VIP-проституции.