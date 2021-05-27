Стали известны возможные соперники «Спартака» в квалификации Лиги чемпионов

Стали известны клубы, которые могут выпасть в жеребьевке московскому «Спартаку» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

Как сообщает Twitter клуба, москвичей ждет двухматчевое противостояние с одной из следующих команд: «Монако» (Франция), «Галатасарай» (Турция), «Бенфика» (Португалия), «Селтик» (Шотландия), «Мидтьюлланн» (Дания) и «Рапид» (Австрия).

Противник «Спартака» будет определен в ходе жеребьевки 19 июля. Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов состоится 3 или 4 августа, ответная встреча — 10 августа.

Финал этой Лиги чемпионов – 22 мая 2022-го в Санкт-Петербурге.

Напомним, москвичи пробились в квалификацию Лиги чемпионов, заняв второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (РПЛ) в завершившемся сезоне-2020/2021. В 30 турах команда набрала 57 очков и уступила лишь «Зениту» (65).

Ранее сообщалось, что защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о дебюте за сборную России на глазах у президента России Владимира Путина.