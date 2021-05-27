Отменен чемпионат Европы по велотреку в Минске

Европейский союз велосипедистов (UEC) принял решение отменить чемпионат Европы по велотреку — 2021 в Минске.

Ранее от поездки в белорусскую столицу отказались сборные Германии и Нидерландов. Причиной решения национальных спортивных федераций стала ограничения авиасообщения между странами ЕС и Белоруссией после инцидента с экстренной посадкой в Минске самолета компании Ryanair.

«Мы следили за ситуацией совместно с Белорусской федерацией велосипедного спорта (БФВС), которая переросла в международную дискуссию, и сегодня во время заседания правления мы решили отменить мероприятие в Минске.

Я хотел бы поблагодарить БФВС, ее президента и члена правления Наталью Цилинскую, которая с огромным энтузиазмом помогала подготовить турнир, а также за важные инициативы, запланированные для развития велоспорта в Белоруссии с программой дополнительных мероприятий во время чемпионата Европы.

Мы уже ищем альтернативное решение, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций принять участие в континентальных соревнованиях этого сезона», – цитирует президента UEC Энрико Делла Каса пресс-служба организации.

Чемпионат мира по велотреку должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня.

Ранее сообщалось, что петиция за отмену Олимпийских игр в Токио собрала 400 тысяч подписей.