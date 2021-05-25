В Госдуме назвали замену флага России на ЧМ-2021 провокацией властей Латвии

Депутат Госдумы, член комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев высказался о решении властей Риги убрать российский триколор с площади, где размещены флаги всех стран — участниц чемпионата мира по хоккею.

Вместо символики страны вывесили флаг Олимпийского комитета России (ОКР).

«Мое глубокое убеждение: ситуация с заменой флага России в Риге — провокация властей Латвии! Это продолжение той ситуации, которая случилась на чемпионате мира по шашкам. Банальное желание всячески обратить на себя внимание и дискредитировать российскую сборную», — цитирует Свищева «Чемпионат.com».

По мнению парламентария, российский спор пытаются ущемить из-за успехов спортсменов на международной арене.

Власти латвийской столицы использовали российский триколор в оформлении города к старту турнира, однако 24 мая сменили его флаг ОКР.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Риге с 21 мая по 6 июня. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает на турнире под флагом ОКР, а вместо гимна страны исполняется фрагмент Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее мэр Риги Мартиньш Стакис вместе с министром иностранных дел Латвии Эдгаром Ринкевичем заменили государственный флаг Белоруссии на бело-красно-белый, который используется белорусской оппозицией.