Головин установил личный рекорд по результативности в сезоне

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин установил личный рекорд по результативности за один сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции российский хавбек набрал 14 очков, забив пять мячей и отдав девять результативных передач в 21 матче, что стало его личным рекордом. При этом стоит отметить, что часть сезона в Лиге 1 Головин пропустил, пока восстанавливался после повреждения, полученного во втором туре чемпионата.

До этого его лучшим результатом в карьере были 7 баллов (3 гола и 4 ассиста) в 30 матчах за ЦСКА в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2016/17.

Ранее сообщалось, что «Монако» сыграл вничью с «Лансом» в матче заключительного тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в Лансе на стадионе «Феликс Болар», завершилась со счетом 0:0. Российский полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Монако», набравший 78 очков, занял третье место в турнирной таблице Лиги 1 и вышел в квалификационный раунд Лиги чемпионов. «Лион» с 76 баллами расположился на четвертой позиции и в следующем сезоне выступит в Лиге Европы.