Спутница Федуна: зачем в юбилейный год приглашать на пост тренера «Спартака» Виторию?

Зарема Салихова, спутница владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, объяснила свое решение выйти из совета директоров красно-белых, передает «Спорт-Экспресс».

«По образованию я — аудитор. Я терпеть не могу, когда какая-то информация утаивается. Зачем в юбилейный год приглашать Виторию? Он занял 15 место с самой богатой командой Саудовской Аравии», — сказала Салихова.

21 мая стало известно о том, что Салихова покидает совет директоров красно-белых. Она утверждала, что она не согласна с выбором главного тренера для команды, с процедурой его утверждения и трансферным планом клуба. 17 мая пришла новость, что Руй Витория утвержден в качестве главного тренера «Спартака». Он сменит на этом посту Доменико Тедеско, у которого закончился контракт.

Ранее сообщалось о том, что Зарема Салихова конфликтовала со спортивным директором «Спартака» Дмитрием Поповым.