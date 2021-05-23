Кокорин получил 6 баллов от авторитетного портала за игру с «Кротоне»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин принял участие в матче заключительного тура Серии А против «Кротоне» (0:0).

Футболист, вышедший на поле на 75-й минуте игры, получил оценку 6 от сайта Calciomercato.com. Лишь два игрока «Фиорентины» получили более высокий балл – 36-летний полузащитник Борха Валеро (6,5) и вратарь Пьетро Терраччано (7,5).

Описывая игру Кокорина в этом матче, Calciomercato.com отмечает: «Он производит не так много шума, но в нем больше желания, чем в партнерах по команде. Он старался влиться в игру «Фиорентины».

Напомним, что Кокорин, перешедший в клуб в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями.

До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности появится на поле в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Кротоне».