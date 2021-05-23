«Фиорентина» Кокорина сыграла вничью с «Кротоне»

В очередном матче последнего тура чемпионата Италии «Кротоне» сыграл вничью с «Фиорентиной».

Встреча прошла в Кротоне на стадионе «Эдик Скида» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Отметим, что на 76-й минуте на поле в составе гостей появился российский нападающий Александр Кокорин.

Кокорин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы. В матче 25-го тура Серии А с «Ромой» (1:2) форвард получил мышечное повреждение.

Кокорин перешел в «Фиорентину» из московского «Спартака» в январе 2021 года. Он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

После 38 туров чемпионата Италии «Фиорентина», набравшая 40 очков, занимает 14-е место в турнирной таблице. Сообщается, что российский игрок может покинуть итальянскую команду в конце сезона.

Ранее сообщалось, что нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин с большой долей вероятности появится на поле в матче 38-го тура итальянской Серии А против «Кротоне».