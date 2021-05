Овечкин набрал 135-е очко в плей-офф Кубка Стэнли

В четвертом матче серии плей-офф Восточного дивизиона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» уступил «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Бостоне на арене «Ти-Ди-Гарден» в присутствии ограниченного количества зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.

У проигравшей команды отличился Александр Овечкин. Этот гол позволил ему набрать 135-е очко в розыгрышах плей-офф Кубка Стэнли, сообщает пресс-служба «столичных».

Всего на счету 35-летнего россиянина 71 гол и 64 результативные передачи в 140 играх на выбывание.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин вышел на 39-е место по количеству очков в розыгрыше Кубка Стэнли.

The Captain gets one back pic.twitter.com/OEL9ar3Qlp