«ПСЖ» нанес поражение «Монако» и завоевал Кубок Франции

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Монако» и завоевал Кубок Франции.

Встреча, прошедшая в Сен-Дени на стадионе «Стад де Франс», завершилась со счетом 2:0 в пользу столичного клуба. В составе победителей на 19-й минуте отличился Мауро Икарди, а в концовке игры мяч забил Килиан Мбаппе.

Российской полузащитник «Монако» Александр Головин провел на поле весь матч и не отметился результативными действиями.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для парижского клуба этот Кубок стал 14-м в истории. Также «ПСЖ» завоевывал трофей в сезонах-1981/82, 1982/83, 1992/93, 1994/95, 1997/98, 2003/04, 2005/06, 2009/10, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2019/20.

«Монако» мог стать обладателем Кубка Франции в шестой раз (1959/60, 1962/63, 1979/80, 1984/85, 1990/91).

Ранее сообщалось, что Головин набрал 14 баллов за результативность в 20 матчах чемпионата Франции.

Футбол. Кубок Франции. Финал

«Монако» (Монако) — «Пари Сен-Жермен» (Париж) — 0:2

Голы: 0:1 — Икарди, 19; 0:2 — Мбаппе, 81.