Домашний стадион «Зенита» занял 21-е место в рейтинге лучших футбольных арен мира согласно исследованию Brand Finance.

Все стадионы оценивались по их способности вызывать интерес среди болельщиков, генерировать доходы, а также влиять на проходящие матчи эффектом «12-го игрока».

«Газпром Арена» — единственный российский стадион, который был включен в число 60 лучших в мире. Стадион в Санкт-Петербурге опередил в рейтинге многие известные арены: например, стадионы «Манчестер Сити» («Этихад»), «ПСЖ» («Парк де Пренс») и «Бенфики» («Эштадиу Да Луж»).

Лидером рейтинга стал стадион «Тоттенхэма», второе место занял «Уэмбли», третье — «Камп Ноу», где играет «Барселона».

Строительство «Газпром-Арены» началось в 2007 году. Официально объект введен в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. За время строительства проект кардинально менялся пять раз, в том числе на 30% увеличилась вместимость стадиона, на 66% увеличилась площадь строения. Также за время возведения на объекте сменились три генеральных подрядчика и четыре генеральных проектировщика. Менялись и кураторы строительства со стороны заказчика — за это время в Санкт-Петербурге сменились два губернатора и шесть профильных вице-губернаторов. Общая стоимость стадиона по ходу строительства возросла с 6,7 млрд руб. до 43,8 млрд руб.

На стадионе проходили матчи Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года. В 2021 году на арене состоятся матчи чемпионата Европы, а в 2022 году пройдет финал Лиги чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии за взятки.