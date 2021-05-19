Бывший вице-губернатор Петербурга Оганесян приговорен к 5,5 годам колонии за взятки

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга Марат Оганесян получил 5,5 лет колонии по делу о получении взяток при строительстве стадиона «Газпром Арена». Соответствующее решение вынес Куйбышевский районный суд города, передает ТАСС.

Как заявила судья, Оганесян был признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»). Экс-чиновника приговорили к 5 годам и 6 месяцам колонии строгого режима, а также обязали выплатить штраф в размере 20 млн рублей.

Обвинение ранее просило дать Оганесяну 16 лет лишения свободы и выписать ему 60 млн рублей штрафа.

Судья также сообщила, что бывший вице-губернатор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Также суд учел ряд смягчающих обстоятельств. Кроме того, он зачел Оганесяну срок содержания под стражей в СИЗО до приговора. Он находится в изоляторе с ноября 2016 года.

На «Газпром Арене» на Крестовском острове в 2018 году проводились игры Чемпионата мира по футболу, а этим летом состоятся матчи Евро-2020.