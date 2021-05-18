Экс-арбитр ФИФА о дисквалификации Карпина: КДК не наказывает суровее, чем следует

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дисквалифицирован на три матча за то, что во время игры с «Краснодаром» (1:3) бросил бутылку в сторону резервного рефери. За этот инцидент он был удален со скамейки, а затем ситуацию рассмотрел КДК РФС. Рассуждая об адекватности такого наказания, бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев подчеркнул, что КДК, принимая решения, учитывает все имеющиеся данные.

«Для того, чтобы принять такое решение, нужна полная картина. В частности, надо понимать, о чем говорили главный судья и главный тренер футбольного клуба «Ростов». И на основании этого уже можно говорить о том, адекватное ли это наказание. Потому что, конечно, здесь нужно знать детали разговора. Одно дело, когда раньше карточек тренерам не было, общение порой было нормальным, можно было поговорить с тренером и найти общий язык. И то, могли написать в протоколе, насколько себя неправильно вел наставник и в какой форме выражался. И его могли наказать на основании записи в протоколе», — рассказал Николаев «Газете.Ru».

Специалист заметил, что по общедоступным видеозаписям сложно понять, целенаправленно ли Карпин бросал бутылку в сторону четвертого судьи. Сам наставник ростовчан заявил, что не целился в рефери, а жест был исключительно эмоциональным. Тем не менее, обращает внимание Николаев, КДК всегда детально разбирает инциденты, и когда выносится решение, ему стоит доверять, поскольку оно максимально обоснованно.

«На видеозаписи было видно, что Валерий Георгиевич бросает бутылку в левую от себя сторону. И по расположению понятно, что слева от него находится резервный судья. Насколько это было акцентированно? Если четко летела бутылка в резервного, то тогда можно говорить об адекватности наказания. Но, опять же, мы не можем об этом судить и не знаем, говорил какие-то слова Карпин или нет. Я знаю, что на КДК все настолько досконально разбирается, приглашаются все заинтересованные лица — и главный судья, и резервный судья, и, естественно, главный тренер. То есть, все те люди, которые принимали участие в эпизоде. И запрашиваются все видеозаписи, которые имеются в распоряжении, в том числе у клуба. Не доверять решению не приходится», — констатировал Алексей Николаев.

Известный в прошлом арбитр сомневается, что на степень суровости наказания могла повлиять репутация Валерия Карпина, чьи эмоциональность и красноречие давно известны футбольному сообществу. По его словам, важно учитывать, наказывался ли специалист ранее.

«Насколько я знаю, когда КДК принимает определенное решение, то исходит из истории конкретного человека. Когда принимается решение о дисквалификации, она возможна на один матч, на два матча условно или до следующего повторения инцидента. К примеру, бывший тренер «Спартака» Доменико Тедеско «попадал» на такие меры. Поэтому здесь, думаю, можно говорить, что наказание выносится по факту. Если человек уже попадался с такими ситуациями, то не говорят «опять он», не играет его репутация. Но если уже ранее принималось решение о том, что в случае повторения нарушения будет отстранение, к примеру, на три игры, то и это могло быть принято в расчет. В бытность арбитром мне иногда приходилось бывать на КДК, и я видел, как скрупулезно все разбирается, там не получится обойти закон или, наоборот, получить наказание более суровое, чем следует», — заключил Николаев.

Ранее Карпин назвал удаление в матче с «Краснодаром» самым незаслуженным в его тренерской карьере.