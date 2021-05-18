Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых форвардов в плей-офф

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на третье по очкам среди левых форвардов за карьеру в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Бостон Брюинз» россиянин отдал результативную передачу на Ти Джея Оши. Теперь в активе Овечкина 133 (69+64) очка.

По этому показателю капитан «Вашингтона» обошел финского форварда Эсы Тикканена (132 очка).

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию второго матча серии «Вашингтон» — «Бостон».

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее наставник «Вашингтона» Питер Лавиолетт оценил игру Овечкина в первом матче плей-офф против «Бостона».