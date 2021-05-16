«Спартак» сыграл вничью с «Ахматом» и вышел в Лигу чемпионов

Московский «Спартак» сыграл вничью с грозненским «Ахматом».

Встреча завершилась со счетом 2:2.

В составе грозненцев дубль оформил Владимир Ильин. За красно-белых мячи забили Квинси Промес и Виктор Мозес.

Ничья позволила «Спартаку» выйти в Лигу чемпионов, несмотря на то, что в параллельном матче столичный «Локомотив» обыграл «Урал» из Екатеринбурга со счетом 1:0. Единственный мяч на свой счет записал Дмитрий Рыбчинский.

Чемпионом России в третий раз подряд стал петербургский «Зенит», обыграв в матче 28-го тура «Локомотив» со счетом 6:1. «Спартак» расположился на втором месте (57), «Локомотив» замкнул тройку сильнейших (56).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию встречи.

Для главного тренера красно-белых Доменико Тедеско этот матч стал последним на своем посту. В декабре 2020 года он объявил о том, что не будет продлевать контракт.

Ранее «Спартак» опубликовал трогательный ролик, посвященный Тедеско.