Наставник «Фиорентины» рассказал о физическом состоянии Кокорина

Наставник итальянской «Фиорентины» Джузеппе Якини рассказал о физическом состоянии российского форварда Александра Кокорина.

«Кокорин работает в общей группе, но ему нужно время после двух травм. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшие пару дней», — передает слова Якини пресс-служба «фиалок» в Twitter.

Стоит отметить, что Кокорин получил травму в матче против «Ромы», которая прошла 3 марта. Тогда «волки» победили со счетом 2:1.

За «Фиорентину» нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

В турнирной таблице Серии А «фиалки» занимают 13 место, набрав 39 очков. В следующем туре клуб из Флоренции сыграет против «Наполи». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 13.30 по московскому времени.

Ранее Кокорин пропустил 11-й матч «Фиорентины» подряд.