Футболист «Рубина» Деспотович считает себя лучшим форвардом РПЛ

Футболист казанского «Рубина» Джордже Деспотович считает себя лучшим форвардом Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Спорт Бизнес Online».

«Я уважаю всех нападающих РПЛ и уверен, что каждый из них верит, что он лучший. Но также повторюсь, что для меня лучший — я. Честно. Эта вера со мной давно», — сказал Деспотович.

В текущем розыгрыше чемпионата России Деспотович провел 25 матчей, забив 13 мячей.

В турнирной таблице РПЛ подопечные Леонида Слуцкого занимают четвертое место, набрав 52 очка. В заключительном матче клуб из Татарстана сыграет с волгоградским «Ротором». Встреча состоится 16 мая. Стартовый свисток прозвучит в 14.00 по московскому времени.

Деспотович выступает за казанцев с 2020 года, перейдя из «Оренбурга».

Ранее бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о шансах команды на попадание в еврокубки по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).