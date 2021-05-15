Загитовой и Медведевой посоветовали завершить карьеру

Бронзовый призер чемпионата России 2009 года Катарина Гербольдт поделилась мнением о невключении Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон-2021/22, передает «Чемпионат.com».

«Девочки, которые катались на таком высоком уровне, не очень хотят на чемпионате России занимать места не на пьедестале, а тем более не попадать в сборную. Поэтому логично завершить карьеру», — заявила Гербольдт.

На Олимпиаде 2018 года Загитова завоевала золото в одиночном катании и взяла серебро в командных соревнованиях. Россиянка является победительницей чемпионата мира — 2019 в японской Сайтаме, обладательницей золота первенства Европы 2018 года, победительницей финала Гран-при и чемпионкой России.

В декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры.

Медведева взяла две серебряные медали на Олимпийских играх — 2018 в южнокорейском Пхенчхане, завоевала два золота на чемпионатах мира, дважды побеждала на первенствах континента и дважды становилась победительницей финала Гран-при. В прошлом сезоне фигуристка не участвовала в официальных соревнованиях из-за травмы спины и коронавируса.

Ранее сообщалось, что бывший первый вице-президент Олимпийского комитета России, экс-руководитель главного управления по обеспечению участия в Олимпийских спортивных мероприятиях Игорь Казиков оценил перспективы наших фигуристах на предстоящих играх, а также высказался об отсутствии в составе Алины Загитовой и Евгении Медведевой.