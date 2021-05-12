Кокорин пропустил 11-й матч «Фиорентины» подряд

В очередном матче 36-го тура чемпионата Италии по футболу «Фиорентина» сыграла вничью с «Кальяри».

Встреча прошла в Кальяри на стадионе «Сарденья Арена» при пустых трибунах и завершилась безголевой ничьей — 0:0.

Российский нападающий Александр Кокорин провел весь матч в запасе и таким образом пропустил 11-й матч «Фиорентины» подряд.

После этой игры подопечные Джузеппе Якини набрали 39 очков и сохранили за собой 13-ю строчку в турнирной таблице Серии А.

Стоит отметить, что Кокорин получил травму в матче против «Ромы», которая прошла 3 марта. Тогда «волки» победили со счетом 2:1.

За «Фиорентину» нападающий провел три матча в текущем первенстве чемпионата Италии. На Апеннинах он не смог отметиться результативными действиями.

Также Кокорин выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», петербургский «Зенит» и «Сочи».

«Кальяри» с 36 баллами расположился на 15-й позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов реализовал пенальти в финальном матче Кубка России против самарских «Крыльев Советов».