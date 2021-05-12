Николич выиграл первый трофей с «Локомотивом»

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России, обыграв в решающем матче самарские «Крылья Советов».

Встреча прошла в Нижнем на одноименном стадионе в присутствии 21 690 зрителей и завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:1.

В составе победителей забитыми мячами отметились Франсуа Камано, Федор Смолов, реализовавший пенальти, и Мурило.

Для главного тренера красно-зеленых Марко Николича эта победа стала первой во главе «железнодорожников».

Напомним, что сербский специалист возглавил «Локомотив» в июне 2020 года. Менее чем за год ему удалось завоевать серебряные медали Российской премьер-лиги (РПЛ) и Олимп — Суперкубка России.

За тур до финиша нынешнего сезона чемпионата России «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 53 очка.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры «Локомотив» — «Крылья Советов».

Ранее сообщалось, что Федор Смолов забил седьмой мяч в 2021 году.