Куарежма пожелал «Крыльям Советов» удачи в финале Кубка России

Полузащитник португальского клуба «Витория» и сборной Португалии Рикарду Куарежма пожелал самарским «Крыльям Советов» удачи в финальном матче Кубка России против московского «Локомотива». Соответствующий пост опубликован в Instagram волжского клуба.

«Зная, что вы в финале, я желаю вам самой большой удачи в мире! Финал есть финал, но самое важное, что вы можете победить! Наслаждайтесь финалом! Крепко обнимаю вас! Удачи вам!» — сказал Куарежма.

Напомним, финальный матч пройдет 12 мая в Нижнем Новгороде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20.00 по московскому времени. Красно-зеленые восемь раз выигрывали национальный Кубок, что является рекордом соревнований. Самарцы в 2004 году играли в финале, уступив грозненскому «Тереку» со счетом 1:0.

Ранее экс-игрок московского «Спартака» Максим Калиниченко поделился ожиданиями от финального матча Кубка России между самарскими «Крыльями Советов» и московским «Локомотивом».