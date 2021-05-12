Овечкин попал в состав «Вашингтона» на заключительный матч регулярки

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в состав команды на заключительный матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Бостон Брюинз».

Встреча пройдет в ночь на 12 мая на «Кэпитал Уан арене» в столице США. Россиянин не смог принять участие в семи матчах из восьми из-за повреждения нижней части тела.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата НХЛ россиянин провел 44 встречи, в которых забросил 24 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба «Вашингтон Спирит».