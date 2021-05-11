Гвардиола назвал победу в нынешнем сезоне АПЛ самой сложной в карьере

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о победе клуба в чемпионате Англии.

12 мая «горожане» досрочно стали чемпионами Английской премьер-лиги (АПЛ) после поражения «Манчестер Юнайтед» от «Лестер Сити» (1:2) в матче 36-го тура первенства страны. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Завоевать этот титул было сложнее всего. Мы всегда будем помнить этот сезон, как мы победили. Я так горжусь тем, что являюсь главным тренером «Сити» и этих игроков. Они особенные.

Примечательно пройти этот сезон со всеми ограничениями и трудностями, с которыми мы столкнулись, и продемонстрировать такую стабильность. Это было беспощадно», — приводит слова Гвардиолы Independent.

Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» в 2016 году. Под его руководством клуб в третий раз стал чемпионом АПЛ. Всего в активе «горожан» семь чемпионских титулов в истории.

Ранее сообщалось, что Гвардиола в качестве тренера выигрывал чемпионство в девяти из 12 сезонов.