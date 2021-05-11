Чемпионов Италии попросили отказаться от зарплаты на два месяца
Футболистов миланского «Интера» попросили отказаться от зарплаты на два месяца, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, президент команды Стивен Чжан озвучил просьбу во время встречи с игроками. Отмечается, что клуб находится в финансовом кризисе из-за пандемии коронавируса.
Каждый футболист будет принимать решение по этому вопросу самостоятельно. В ближайшие дни спортсмены смогут встретиться с руководством «Интера» для обсуждения ситуации.
Главный тренер «Интера» Антонио Конте не присутствовал на встрече. Неизвестно, попросят ли специалиста тоже пойти на снижение зарплаты.
В нынешнем сезоне первенства Италии «Интер» набрал 85 очков в 35 матчах и досрочно стал чемпионом страны. Миланский клуб прервал гегемонию туринского «Ювентуса», который завоевывал золотые медали Серии А в девяти предыдущих сезонах.
В Лиге чемпионов клуб занял последнее место в группе с мадридским «Реалом», мёнхенгладбахской «Боруссией» и донецким «Шахтером».
Ранее сообщалось, что «Ювентус» планируют исключить из Серии А.