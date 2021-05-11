Тедеско объяснил причину спада Промеса

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил спад в игре вингера команды Квинси Промеса.

В матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок» (2:1) нидерландский футболист вышел на замену на 46-й минуте и не отметился результативными действиями.

«В последних матчах у Промеса были проблемы со здоровьем. Он чувствовал дискомфорт в играх с ЦСКА, «Арсеналом» и в сегодняшней встрече. Благодарен ему за характер, за то, что он вышел на поле, хоть и не был готов на 100%. Это нормально, если идет игровой спад при таких проблемах. Такое бывает даже у футболиста такого уровня», — цитирует Тедеско РИА «Новости».

Немецкий специалист отметил, что игроку удалось оживить второй тайм матча с «Химками».

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес принял участие в десяти матчах, в которых забил два мяча и отдал две результативные передачи.

После 29 туров РПЛ «Спартак», набравший 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице первенства. В заключительной игре сезоне красно-белые на выезде встретятся с грозненским «Ахматом».

Ранее Промес оценил шансы «Спартака» на попадание в Лигу чемпионов.