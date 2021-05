УЕФА решил перенести финал Лиги чемпионов в Лондон или Лиссабон

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение перенести финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021 из Стамбула, сообщает журналист Николо Скира в Twitter.

По информации источника, решающий матч турнира может пройти в Лондоне или Лиссабоне. Окончательное решение будет объявлено в течение нескольких часов.

Ранее Футбольная ассоциация Англии начала переговоры с организацией о переносе финала Лиги чемпионов из Стамбула, так как правительство Великобритании включило Турцию в «красный список» стран для путешествий из-за ситуации с коронавирусом. УЕФА может предложить властям Турции провести финал сезона-2022/2023 вместо Мюнхена.

Решающий матч турнира был запланирован на 29 мая на Олимпийском стадионе «Ататюрка» в Стамбуле. В финале Лиги чемпионов встретятся лондонский «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее сообщалось, что УЕФА проведет ребрендинг Лиги чемпионов перед новым сезоном. По информации источника, речь идет о незначительных визуальных правках логотипа турнира. В частности, изменится размер шрифта и местоположение символа товарного знака.

