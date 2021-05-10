«Нью-Йорк Рейнджерс» отказался отпускать Шестеркина и Георгиева на ЧМ

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» отказался отпускать российских вратарей Игоря Шестеркина и Александра Георгиева на чемпионат мира.

«Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве. Но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», — говорится в сообщении пресс-службы сборной в Twitter.

Напомним, в 2021 году мировой чемпионат пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня.

Изначально турнир должны были провести два города — Рига и Минск, однако из Белоруссии перенесли матчи из-за политической ситуации в стране, которая возникла из-за президентских выборов, которые прошли в августе 2020 года.

Россияне на групповом этапе сыграют со Швецией, Чехией, Швейцарией, Словакией, Данией, Великобританией и Белоруссией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел встречу с главой Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазелем.