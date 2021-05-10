Министр спорта МО опроверг финансовую стимуляцию игроков «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков опроверг финансовую стимуляцию игроков «Химок» от «Локомотива» в преддверии матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Спартака. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, появившаяся в СМИ информация о материальной мотивации футболистов красно-черных не соответствует действительности.

«Это, конечно, глупости! С нами никто не связывался. Но мы и так заряжены! Игра со «Спартаком» для каждой команды является принципиальной. Мы хотим сегодня победить. Хочется взять реванш за первый круг.

Сыграет ли Глушаков? Оставим интригу до матча. Пускай «Спартак» помучается над тем, какой у нас будет состав», — сказал Терюшков.

Ранее сообщалось, что Александр Бубнов высказался о перспективах московского ЦСКА попадания в еврокубки на предстоящий сезон.