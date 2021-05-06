Игрок «Крыльев Советов»: отношения между Ираком и Ираном не мешают дружить с Азмуном

Иракский полузащитник «Крыльев Советов» Сафа Хади рассказал о дружбе с нападающим «Зенита» и сборной Ирана Сердаром Азмуном.

«Как-то перед игрой Ирака и Ирана мы сделали фото, и я выложил его в Instagram. Люди в Ираке нервничали: «Зачем Сафа сделал это?» Потому что Иран и Ирак — вечные соперники, это как класико или дерби. Но я считаю, что футбол — не война. Отношения между странами не мешают нам оставаться друзьями. Я хочу выиграть у Ирана на поле, но надо разделять спорт и человеческие отношения, работу и дружбу», — рассказал Хади в интервью Sports.ru.

В 1979 году лидер Ирака Саддам Хусейн вторгся в Иран, чтобы взять под контроль нефтяные месторождения соседней страны. Война длилась восемь лет и не привела к каким-либо территориальным изменениям, но иракская экономика была уничтожена.

Позже отношения между странами немного улучшились, в частности Иран выступал против американского вторжения в Ирак. В 2010 году две страны подписали более 100 соглашений по экономическому сотрудничеству.

21 февраля Сафа Хади стал игроком самарских «Крыльев Советов», подписав контракт на 2,5 года. В нынешнем чемпионате ФНЛ, по итогам которого самарский клуб досрочно выиграл турнир и вернулся в РПЛ, Хади провел шесть матчей. Он станет первым иракским игроком в российской премьер-лиге. За свою национальную сборную игрок провел 26 матчей.

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