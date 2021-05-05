Теннисист Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели
Вадим Балканов
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Россиянин Даниил Медведев может стать первой ракеткой мира через две недели. Об этом на своем официальном сайте сообщает пресс-служба Ассоциаций теннисистов-профессионалов.
Если на двух ближайших «Мастерсах» в Мадриде и Риме 24-летний уроженец Москвы сумеет одержать победу и дойти до полуфинала, а серб Новак Джокович уступит в Италии раньше финала, то он выйдет на первую строчку обновленного рейтинга.
Напомним, что в настоящий момент отставание Медведева от Джоковича составляет 2263 очка.
В 2021 году Медведев стал победителем Кубка ATP в составе сборной России и турнира в Марселе. Также игрок сумел пробиться в финал Australian Open, где впоследствии уступил Новаку Джоковичу.