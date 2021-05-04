Овечкин не сыграет в очередном матче НХЛ против «Рейнджерс» из-за травмы

Капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин снова пропустит матч «Вашингтона» из-за травмы. Об этом сообщает журналист Саманта Пэлл.

«Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт сказал, что Александр Овечкин из-за травмы нижней части тела вряд ли сыграет с «Рейнджерс» 5 мая», – написала Пэлл в Twitter..

Россиянин уже пропустил четыре игры команды: две — с «Нью-Йорк Айлендерс» и две — с «Питтсбург Пингвинз». Овечкин вернулся на лед в игре против «Рейнджерс», которая состоялась в ночь с 3 на 4 мая, Однако в этой встрече он смог сыграть всего одну смену, которая составила в общей сложности 39 секунд, после чего вновь травмировался и не смог продолжить игру.

23 апреля Овечкин получил травму нижней части туловища и пропустил несколько игр.

Ранее сообщалось, что стали известны подробности о травме Овечкина.