«Спартак» обыграл борьбу с «Локомотивом» за Лигу чемпионов отсылкой к «Звездным войнам»

Пресс-служба «Спартака» опубликовала картинку, посвященную всемирному дню «Звездных войн». Тему обыграли через борьбу с «Локомотивом» за попадание в квалификацию Лиги чемпионов по итогам нынешнего сезона Российской премьер-лиги.

«4 мая — всемирный день «Звездных войн». Да пребудет с нами сила в двух матчах сезона оставшихся!» — говорится в посте клуба в Twitter.

После 28 туров «Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» уступает красно-белым всего одно очко.. До завершения сезона осталось два тура.

Стало известно, что ЦСКА обратился в Российский футбольный союз (РФС) с просьбой дать оценку неэтичным публикациям пресс-службы красно-белых в Twitter. Вопрос будет рассмотрен на заседании Комитета по этике.

Ранее сообщалось, что комитет по этике получил письмо от РФС с просьбой рассмотреть публикации «Спартака» в Twitter.