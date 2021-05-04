РПЛ не поддержала исключения для «Оренбурга»

Российская премьер-лига (РПЛ) выступила против исключения для «Оренбурга» при входе в высший дивизион чемпионата России, сообщает «Спорт-Экспресс».

Оренбургская команда идет на втором месте в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ) и могла бы бороться за выход в РПЛ через стыковые матчи. Однако стадион «Оренбурга» не отвечает требованиям для команд высшего дивизиона по вместимости.

РПЛ при этом не поддержала исключение из правил, на которое рассчитывал клуб, высказалась за спортивный принцип. Из команд РПЛ «Оренбург» поддержал только «Урал», а «Сочи» воздержался.

Таким образом, проведено может быть не два стыковых матча, а один — игр с участием 13-го коллектива РПЛ не будет — в них сыграет только клуб, который завершит сезон 14-м.

Ранее сообщалось, что президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин призвал московский «Спартак» быть корректнее в социальных сетях. С этим заявлением он обратился к управляющему директору «Спартака» Евгению Мележикову. Тот пообещал это принять к сведению.