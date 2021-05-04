Дзюба поздравил Слуцкого с юбилеем: вы лучший пупсик

Российский нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба поздравил с днем рождения главного тренера казанского «Рубина» — российского специалиста Леонида Слуцкого.

4 мая российскому специалисту исполнилось 50 лет.

«С днем рождения. Вы самый лучший пупсик», — написал Дзюба в Stories своего Instagram.

Слуцкий и Дзюба известны своими пикировками — несколько раз они устраивали шуточные баттлы в своих аккаунтах в социальных сетях.

Слуцкий, который является заслуженным тренером России, возглавил казанскую команду 19 декабря 2019 года.

Специалист также тренировал московский ЦСКА, вместе с которым трижды выигрывал чемпионат страны, дважды — Кубок России и дважды — Суперкубок, работал за границей, где тренировал английский «Халл» и нидерландский «Витесс», а с 2015 по 2016 возглавлял сборную России, совмещая эту работу с работой в армейской команде.

Ранее сообщалось, что «Рубин» поздравил главного тренера Слуцкого с юбилеем.